Guillermo Brown de Puerto Madryn metió un importante resultado ante Villa Mitre de Bahía Blanca, en una derrota 2-1, que, con el resultado global por el marcador del juego de ida, que les dio el pasaje a octavos de final de la Reválida del Federal A.

Sin embargo, más allá de la alegría por lo deportivo, desde lo institucional jugaron otro partido: el económico.

Al extenderse la estadía en la ciudad de Bahía Blanca de la delegación por las intensas lluvias que postergaron el partido ante los bonaerenses, el club vivió un viaje especial.

Lo que debía ser una visita de 24 horas se transformó en dos días extra de estadía, con todos los gastos que eso implica, a raíz de las intensas lluvias que obligaron a postergar el partido.

Desde la institución chubutense informaron que el plantel profesional debió permanecer en la ciudad bonaerense dos jornadas adicionales, afrontando un gasto importante e imprevisto.

“Compartimos el detalle de los costos asumidos por la institución en este viaje para dimensionar el esfuerzo económico que implica afrontar este tipo de imprevistos”, expresaron desde el club a través de sus canales oficiales.

Los gastos fueron de transporte, alojamiento y comidas. El total asciende a $15.107.410.

El detalle: 6.669.000 pesos en el traslado, 3.841.910 en alojamiento y otros 4.575.500 en las comidas.

Pero el esfuerzo valió la pena. La Banda salió a la cancha con actitud y venció 2-1 a Villa Mitre fuera de casa. Un triunfo que tuvo sabor a desahogo y premio a la resiliencia.

En Madryn, la ilusión sigue más viva que nunca. “El domingo los esperamos a todos para venir a alentar a La Banda y seguir alimentando este sueño de todos”, cerraron desde el club, que ya piensa en la próxima parada de su camino por el ascenso. Aunque con sus propias armas y bolsillo, lucha por regresar a otro equipo de Chubut a la Primera Nacional.