Organizado conjuntamente por el Team Mellado y el promotor Franco Serón, con el acompañamiento de Adrián Currulef, el festival Guerra de Leones VI brindará una gran jornada de kickboxing que tendrá como plato principal la gala profesional con el duelo entre la selección de Comodoro y un combinado chileno.

Serán 16 deportistas por cada equipo y, de nuestra ciudad, entre los profesionales estarán combatiendo: Yoselyn Balboa (Team Balboa), Pierina Segura (Pierina Team), Camila Jaramillo (Team Mellado), Florencia Lemos (Team Mellado), Luciano García (Team Mellado), Adrián “Diablillo” Cabrera (Warriors Cabrera), Erik Cheuque (Team Muñoz), Hernán Germillac y Miguel Poveda.

Por su parte, los semiprofesionales serán: Ciro Barrientos (Team Mellado), Marlene Balbuena (Samurái), Luciano Robles (Team Rivas), Guillermo Tiscornia (Team Antileo), Alexis Nahuelquen (Samurái), Eliseo Quintana (Team Wolf) y Axel Hernández (Team Mellado).

A su vez, deportistas de 24 escuelas de la región patagónica pelearán en las modalidades kick light, amateurs y semiprofesionales. Por lo tanto, durante toda la jornada, que arrancará al mediodía, se desarrollarán alrededor de 100 peleas.

El presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, recibió a Alejandro Mellado y Franco Serón, con quienes mantuvo un encuentro para ajustar los últimos detalles de cara a la velada de kickboxing.

Mellado explicó que “nos reunimos con Hernán Martínez y ya tenemos todo confirmado. Será una ‘Guerra de Leones’ diferente a las que venimos haciendo; esta será una velada internacional, donde van a estar compitiendo los mejores exponentes de Comodoro contra la selección de Chile”.

“Pudimos lograr juntar una selección de Comodoro y esto nunca se había hecho: reunir a los mejores exponentes de cada gimnasio y estar todos en una misma velada. En toda la jornada vamos a tener más de cien peleas”, agregó.

En tanto, Serón agradeció a Hernán Martínez porque “siempre nos está ayudando en todos los eventos; desde Comodoro Deportes nos acompañan. También agradecemos a los luchadores y a los profesores de los gimnasios. Siempre apuntamos a lo más alto posible, así que estamos armando esta velada internacional: Argentina versus Chile”.