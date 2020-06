El entrenador del San Antonio Spurs y del seleccionador estadounidense de básquet, Gregg Popovich, criticó con dureza al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las protestas antirracistas tras el asesinato de George Floyd en manos de un policía en Minneapolis.

"Es increíble. Si Trump tuviera cerebro, aún si fuera 99% cínico, saldría y diría algo que una a la gente. Pero no le interesa unir a las personas. Pero no le importa unirlas, ni siquiera ahora. Así de trastornado está. Solo piensa en él y en lo que le beneficia personalmente. Nunca busca el bien mayor”, lanzó Popovich en una entrevista con The Nation.

No es que sólo sea divisor, es destructor. Estar ante él te lleva a morir, te comerá vivo por sus propios objetivos. Me deja perplejo que tengamos un líder que no puede decir 'black lives matter'. Por eso se esconde en el sótano de la Casa Blanca. Provoca las situaciones y huye como un niño de escuela primaria”, dijo el entrenador y opinó que “lo mejor es ignorarlo”.

Y sostuvo con dureza sobre el accionar de Donald Trump: “No hay nada que pueda hacer para mejorar esto debido a quién es: un idiota trastornado”.