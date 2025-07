(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Un fuerte escándalo sacude a Boca Juniors tras la denuncia pública realizada por Paula Seminara, asambleísta del club, quien acusó a Cristian “Chanchi” Riquelme —hermano del actual presidente Juan Román Riquelme— de haberla agredido física y verbalmente durante el encuentro que el Xeneize disputó ante Auckland City por el Mundial de Clubes.

“Esto no es nada fácil para mí, pero lo tengo que hacer. Fui víctima de una persona vinculada al poder en Boca, vinculada al actual presidente. Me refiero al Chanchi, hermano de Riquelme, quien me amenazó”, afirmó Seminara en declaraciones públicas.

Según su relato, el episodio ocurrió dentro del estadio, en presencia de otros dirigentes del club. “Se acercó a mí y me empezó a amenazar. Me dijo ‘putita’ y me puso una mano arriba. Todo esto ante la mirada de otros dirigentes, quienes no me defendieron, sino que se pusieron de su lado. Yo estaba desbordada por la situación”, denunció

La asambleísta anticipó que llevará el caso ante la Justicia argentina y que presentará todas las pruebas del hecho, incluidas las grabaciones de las cámaras del estadio. Además, remarcó que hará la denuncia por violencia de género y pidió una respuesta inmediata ante la gravedad del caso.