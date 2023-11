El chubutense Ignacio Montenegro (Renault Fluence) se adjudicó la primera de las dos finales del domingo por el TC 2000 de automovilismo en la ciudad de Paraná, por la undécima fecha del calendario anual de la categoría.

El piloto de Rada Tilly, de apenas 18 años, largó en la pole position y no tuvo mayores inconvenientes para prevalecer a lo largo del recorrido.

Montenegro culminó su faena con un tiempo acumulado de 26m. 42s. 983/1000 para aventajar por 1s. 282/1000 al mendocino Julián Santero (Toyota Corolla), quien llegó como escolta.

“Hice una buena largada y pude prevalecer adelante, mientras los de atrás se peleaban por el segundo lugar. La diferencia no fue muy grande pero me alcanzó” se sinceró el chubutense ante los micrófonos de LT10 (AM 1020).

La tercera posición quedó para el santafesino Facundo Ardusso (Honda Civic), a 8s. 179/1000, mientras que el mendocino Bernardo Llaver (Honda Civic) terminó cuarto, a 10s. 373/1000.