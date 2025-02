Gran concurrencia en el 4º Torneo Gallo Patagónico: una fiesta de la pesca con 70 kayakistas

El certamen de pesca con kayak contó con 71 participantes. En ese marco, el comodorense Ezequiel Lagos se consagró campeón con un pez gallo de 5,635kg., mientras que el Team Arita Outdoor (Trelew) se adjudicó la Copa Challenger en sumatoria de piezas.

Fue una fiesta de la pesca con kayak y se desarrolló el pasado domingo en la Costanera local, organizado por el Club Náutico Guerreros del Sur. Se trató de la cuarta edición del Torneo Gallo Patagónico y contó con 71 participantes.

Allí el comodorense Ezequiel Lagos se consagró campeón con un pez gallo de 5,635kg., quedando Ariel Arenea (Trelew) en segundo lugar (5,310kg.), y el podio lo completó otro pescador local, Leonardo Guelet (5,025kg.). Luego estuvieron los también comodorenses Sergio de Martin (4,930kg.) y Héctor Gutiérrez (4,925kg.).

En tanto, también se compitió por la Copa Challenger en sumatoria de piezas, donde el trofeo fue para el Team Arita Outdoor (Trelew), con piezas por un peso total de 17,520kg.

“Esta fue la cuarta edición del Gallo Patagónico a la pieza mayor, tuvimos premiación hasta el quinto puesto. Tuvimos un buen caudal de gente, más de 65 kayak en el agua, 71 inscriptos. Estamos muy felices, fue un evento hermoso y nos tocó un día hermoso para disfrutarlo con la familia y amigos”, comentó Rafael Pacheco, tesorero del Club Náutico Guerreros del Sur.

“Vino gente de Puerto Deseado, Trelew, Playa Unión, Sarmiento, Caleta Olivia, Pico Truncado, la gente de Comodoro como siempre presente. Fue una fiesta, linda convocatoria, todos contentos, muy linda pesca. Muchas piezas de cinco kilogramos. La Copa se fue para Trelew, se fueron contentísimos. A la gente que viajó de afuera le hicimos un agasajo el sábado a la noche, con un cordero asado. Compartimos un truco, historias y anécdotas. Se fueron felices y esperando volver el año que viene”, describió Pacheco.

“Hubo mucha gente nueva. Tuvimos la participación de Sandra Borquez, socia del club que tenía como objetivo participar, y consiguió una pieza de 3,420kg. Agradecemos a las chicas del buffet del club, un club que está feliz con la comisión, con su cuerpo de trabajo, los socios acompañando siempre. Gracias a nuestros sponsors que también nos ofrecieron bouchers para entregar. A Lanau, La Parada del Pescador, La Casa del Pescador, Ra-fishing, El Nuevo Coyote, Transporte Comodoro, Kumoc y Navío Kayak", destacaron.

“Estamos muy contentos que las familias hayan estado pescando juntos, pescadores de más de 60 años, parejas padre/hijo, y lo más lindo ver la familia en el agua, que de eso se trata. Esperamos que Comodoro siga siendo una fiesta, más en el cumpleaños de la ciudad, que siempre estamos presentes haciendo algo como club, para festejar el aniversario. Esto nos exige y tendremos la vara bien alta para el año que viene”.

4º Torneo Gallo Patagónico Club Náutico Guerreros del Sur

Premiación

1- Ezequiel Lagos (Com. Riv.) - Pez Gallo 5.635kg. 2- Ariel Arenea (Trelew) – 5,310kg. 3- Leonardo Guelet (Com. Riv.) – 5,025kg. 4- Sergio de Martín (Com. Riv.) – 4,930kg. 5- Héctor Gutiérrez (Com. Riv.) – 4,925kg.Copa Challenger1- Team Arito Outdoor – 17,520kg.

