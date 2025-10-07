En la antesala del partido más importante en la historia de Deportivo Madryn, Leandro Gracián muestra la calma de quien confía en su trabajo. El Aurinegro enfrentará a Gimnasia de Mendoza este sábado, a las 17 horas, en la cancha de Platense, con arbitraje de Nicolás Ramírez, en busca del ascenso a Primera División.

Gracián dialogó con Pasta de Campeón y contó cómo analizó a su rival mendocino de cara a la final y reveló el respeto que le tiene a su colega y excompañero, Ariel Broggi, con quien compartió vestuario en Vélez.

“Tenemos al rival analizado. Yo lo primero lo hago desde el perfil del entrenador. Ariel fue mi compañero en Vélez, lo vi en Banfield, que es su primera experiencia y desde donde fue asistente de (Eduardo) “Chacho” Coudet. Más o menos sé lo que piensa, y de ahí entramos a ver qué hace”, indicó el entrenador.

Broggi cambió el paradigma de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y le dio el salto final para alcanzar la definición ante Deportivo Madryn, con un récord de 7 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.