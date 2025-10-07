(Por Franco Córdoba - Pasta de Campeón) Leandro Gracián llegó en reemplazo de Gastón Esmerado, en marzo de 2024 y, con trabajo, buenos resultados y un club que apostó por planteles competitivos, le puso su sello a un proceso que lo tiene desde hace 20 meses.

“Cuando llegué, fuimos tres. Caímos en Madryn, nos fuimos al hotel Bahía y el club estaba en un mal momento. Se vivía con mucha pasión; los directivos son hinchas de verdad, con una gran historia familiar detrás. Era mi primera experiencia como entrenador principal y no me olvido más las caras de duda. Hasta mi representante me dijo después que lo reunieron y le preguntaron si pensaba que podía sacar esto adelante”, recuerda Gracián con una sonrisa.

El comienzo fue a pulmón, pero con una convicción clara: profesionalizar todo. "Con Pablo Santela y Manuel León nos incorporamos a una estructura que ya estaba, pero había que mejorarla. Paso a paso, con diagnóstico, trabajo y tiempo, fuimos ordenando todo. El club hoy está en otro nivel", aseguró.

