Gimnasia y Esgrima presentó al plantel y su nueva camiseta para la temporada 25-26

En un evento realizado en las instalaciones del estadio Socios Fundadores, el conjunto patagónico llevó a cabo una presentación frente a los fanáticos y a los sponsors, donde se realizó la presentación del plantel profesional junto a la nueva camiseta, inspirada al campeonato obtenido en edición 05-06 de La Liga Nacional.

La camiseta que utilizará Gimnasia esta temporada retoma un diseño clásico, el modelo local en color verde, con franjas blancas en los laterales que llevan la leyenda “Comodoro”. Para los partidos de visitante regresa la tradicional camiseta blanca, con los mismos detalles que la local y el agregado especial del logo conmemorativo por los 20 años de la obtención de la Liga Nacional, ubicado en la parte trasera.

Se filtró el polémico pedido de Milei que enojó a Lionel Messi: “La familia está muy caliente”

El plantel para la nueva temporada está conformado por: Mauro Cosolito, Federico Grun, Sebastián Carrasco, Emiliano Toretta, Martiniano Dato, Marcos Chacón, Juan Cárdenas, Anyelo Cisneros, Carlos Rivero y Víctor Andrade Toyo. A ellos se suman los juveniles José Ignacio Copesky, Valentino Ayala y Jesús Centeno.

El cuerpo técnico lo integran: Pablo Favarel director técnico, Guido Lombardi y Gustavo Sapochnik como asistentes, Juan Ercoreca como preparador físico y Marcelo Guitin como utilero.