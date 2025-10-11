(Pasta de Campeón - ADNSUR) En un partido cargado de emociones, intensidad y polémicas, Gimnasia y Esgrima de Mendoza se consagró campeón de la Primera Nacional tras vencer a Deportivo Madryn en una definitoria serie de penales que liquidó un duelo que había terminado 1 a 1 en los 120 minutos reglamentarios y de alargue.

El partido se disputó en el estadio Ciudad de Vicente López, escenario neutral y un espectacular marco de público. De esta forma, el Lobo mendocino subió a la Liga Profesional.

INTENSIDAD Y POLÉMICAS EN EL PRIMER TIEMPO

Desde el inicio, el encuentro se presentó muy disputado y con fuerte roce. Ambos equipos salieron a jugar con mucha entrega y sin especulaciones, dando lugar a un trámite dinámico y emotivo. Gimnasia fue el equipo más claro con el balón, generando presión y control progresivo, aunque sin conseguir mayores ocasiones claras en la primera parte.

A los 3 minutos, Gimnasia gritó gol tras una jugada de córner que culminó con un cabezazo y definición de Imanol González, pero el tanto fue anulado por una mano previa del defensor Diego Mondino, lo que generó una primera polémica que caldeó el clima.

Más tarde, a los 21 minutos, un gol de Nicolás Romano también fue invalidado por un árbitro Nicolás Ramírez debido a una mano previa iniciando la jugada, esta vez del jugador Nicolás Servetto.

El encuentro se tornó muy luchado y parejo, casi sin llegadas claras para ambos lados hasta el descanso, que llegó con el marcador 0-0.

MADRYN ESTUVO A DOS MINUTOS DE SUBIR A PRIMERA DIVISIÓN

El complemento comenzó con un Gimnasia dominando el balón y buscando generar peligro, con acercamientos por pelotazos largos y juego ofensivo. Sin embargo, a los 30 minutos, tras un tiro de esquina ejecutado por Nazareno Solís, el delantero Luis Silba de Deportivo Madryn apareció en las alturas para anotar el primer y único gol para el Aurinegro.

Este gol alentó a Madryn, que renovó energías y se replegó tratando de aguantar la ventaja con el reloj a su favor. Gimnasia intentó reaccionar con modificaciones tácticas y nueva sangre fresca en el campo, pero le costó recuperar la claridad ofensiva del primer tiempo.

Sobre el final, en el minuto 46 del segundo tiempo reglamentario, llegó la jugada crucial: Facundo Lencioni sacó un disparo dentro del área que dio en el brazo de Alejandro Gutiérrez de Madryn, un penal clarísimo que el árbitro no dudó en sancionar. Lencioni no falló desde los doce pasos y empató el partido en el último instante, llevando la definición al tiempo suplementario.

BONNIN FUE FIGURA Y MANTUVO EN PARTIDO A MADRYN

Durante el primer tiempo extra, Gimnasia fue claramente superior y generó varias situaciones de gol, las cuales fueron neutralizadas por Yair Bonnin, arquero de Madryn, quien tuvo una destacada actuación salvando al club patagónico en varias ocasiones.

El segundo tiempo del alargue bajó el ritmo, pero Madryn logró mantenerse firme para evitar que Gimnasia marcara el gol del triunfo, con ambos equipos ya agotados y mentalizados en la definición por tiros penales.

En la tanda decisiva, Gimnasia se impuso por 3-0, en gran parte gracias a las dos atajadas fundamentales del arquero César Rigamonti, que tapó los dos primeros disparos de Madryn y fue la figura indiscutida.

Por su parte, los pateadores del Blanquinegro no fallaron. Mientras que el remate de Diego Crego dio en el travesaño, desatando la alegría de Gimnasia por el ascenso y la tristeza de Deportivo Madryn.

SÍNTESIS

Deportivo Madryn 1(0): Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Gutiérrez, Diego Martínez; Diego Crego, Federico Recalde, Bruno Pérez, Nazareno Solís; Germán Rivero, Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Gimnasia de Mendoza 1 (3): César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Fermín Antonini, Nicolás Romano, Facundo Lencioni; Nicolás Servetto, Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Estadio: Platense

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Goles: ST: 32' Luis Silba (DM), 48' Facundo Lencioni -p- (G)

Cambios: ST: 00 'I. Antonio por Antonini (G), 22' M. Recalde por Romano (G), 22' M. Galeano por Servetto (G), 24' E. Montagna por Pérez (DM), 27' S. Postel por Giacopuzzi (DM), 35' L. Cingolani por Saavedra (G), 37' A. Bustos por Solís (DM), 37' N. Mana por Silba (DM), 42' J. Rodríguez Puch por Muñoz (G). STE: 00' E. Ayala por Rivero (DM), 6' I. Cortéz por Nadalín (G)

PENALES

⚽1-0. Luciano Cingolani anotó el primer gol de penal para Gimnasia de Mendoza.

❌ César Rigamonti le contuvo el penal a Federico Recalde

⚽2-0. Lencioni marca el segundo gol de Gimnasia de Mendoza.

❌ César Rigamonti atajó el segundo penal de Deportivo Madryn. Otra vez a la derecha, esta vez a Mana.

⚽3-0. Recalde marcó el tercero para Gimnasia y acaricia el ascenso.

❌ Gimnasia de Mendoza ascendió a Primera División. Esta vez, Crego pateó y su pelota dio en el travesaño.