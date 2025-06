Gimnasia de Comodoro negó la venta de la plaza y trabaja para jugar en la próxima Liga Nacional

Con la salida de Martín Villagrán como entrenador, la dirigencia encabezada por Pablo Ivanoff y el grueso de dirigentes ya se abocan a pensar en el próximo torneo.

Es que con un rumor periodístico que surgió el día viernes por la tarde, Pasta de Campeón/ADNSUR dialogó con el presidente de Gimnasia y Esgrima acerca de esta noticia.

"El club está trabajando firme para jugar la Liga Nacional de Básquet que viene" , confirmó Ivanoff de manera rotunda.

"Estamos en la búsqueda de un entrenador y de ahí se armará el plantel para jugar", agregó el dirigente deportivo, sepultando cualquier rumor acerca de que no jugarán la Liga y que venderían la plaza.

LA EMOTIVA DESPEDIDA DE VILLAGRÁN

Leonardo Martín Villagrán anunció que no seguirá al frente del primer equipo de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, luego de la eliminación en la serie de reclasificación ante Ferro, en una conferencia brindada en el club y donde estuvo acompañado por la dirigencia.

El entrenador, que llegó al club a los 11 años y que hasta el final de esta temporada para el “Verde” comandó los destinos del equipo, le puso fin a una historia que duró entre jugador y entrenador 33 años.

Este pasado viernes por la noche, la dirigencia de Gimnasia llamó a una conferencia de prensa en la que comunicaron que Martín no seguirá al frente del plantel de Liga Nacional. El DT se mostró muy emocionado y, entre lágrimas, se despidió.

“ Desde los 11 años estoy en este club, me desarrollé, conocí personas, amigos y pude volcar todo lo que aprendí en este lugar. Me voy completamente vacío, entregué todo al club que amo y hoy me toca despedirme ”, comentó emocionado.

Fueron ocho temporadas en donde “Villa” comandó a una institución desde lo deportivo a mantenerse entre los mejores del básquetbol de la Argentina, lugar que, por sobre presupuestos y jugadores, supo imprimirle un sello y consagrarse como en la Copa Super 20 de la temporada 2022/23.

Villagrán es el entrenador que cuenta con el récord de temporadas totales (8), consecutivas y además con más juegos dirigidos en la historia del club en LNB.

Leonardo Martín Villagrán se va de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, tras el anuncio a la dirigencia que hizo en la reunión llevada a cabo este viernes y con él, el final de una “Era” donde un estilo, una marca, un sello y una identidad comodorense dejaron una huella, de la mano de una dirigencia que confió en él para ser Jefe de Staff.