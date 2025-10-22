(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Gimnasia de Comodoro Rivadavia sufrió una ajustada derrota en el inicio de su primera gira de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet 2025/26.

En su cuarto partido de la temporada, el “Verde” cayó por 81-78 frente a Independiente de Oliva en el Gigante de la Ruta 9, en un duelo parejo que se definió en los últimos minutos.

Los dirigidos por Pablo Favarel llegaban a este compromiso tras una derrota anterior también cerrada, frente a La Unión de Formosa por 69-61 en el Socios Fundadores. A pesar de la caída, Gimnasia mostró buenos momentos de juego y destacó el rendimiento individual de varios de sus jugadores.

En Independiente, los máximos anotadores fueron Conrradi con 25 puntos, Filippetti con 10 y Barrionuevo con 9. Por el lado de Gimnasia, sobresalieron Carrasco con 16 puntos, Dato con 15 y Chacón con 12, quienes fueron los principales responsables de mantener la pelea hasta el final.

PRIMER TRIUNFO PARA INDEPENDIENTE

El historial entre Gimnasia de Comodoro Rivadavia e Independiente de Oliva favorece claramente al conjunto patagónico. Se habían enfrentado en seis ocasiones previas, todas con victoria para Gimnasia, lo que sumaba confianza al plantel para esta nueva serie en territorio cordobés. Sin embargo, en esta oportunidad, fue Independiente quien dominó especialmente en el último tramo del juego y logró hacerse con la victoria.

Con la mente puesta en seguir sumando experiencia en la gira, Gimnasia continuará su periplo por la provincia de Córdoba. El próximo jueves 23 disputará un partido difícil ante Instituto en Alta Córdoba, mientras que el sábado 25 visitará al histórico Atenas en el estadio Estructuras Pretensa. Este último encuentro está programado para las 11:30 y será televisado por TyC Sports, una oportunidad para que Gimnasia busque recuperar la victoria y mantenerse competitivo en la Liga Nacional.

El balance parcial marca dos derrotas consecutivas para Gimnasia, que deberá corregir detalles defensivos y mantener la intensidad en ataque para afrontar los próximos desafíos con mayor confianza y buscar mejorar su posición en la tabla de la competencia.