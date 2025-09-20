Dos leyendas de Gimnasia y Esgrima de Comodoro volverán a encontrarse frente a frente en una charla imperdible. Gabriel Cocha entrevista a Pablo Moldú, uno de los ídolos más grandes de la historia del básquet del “Verde”, con quien compartió cancha, títulos y una amistad que hasta hoy se mantiene intacta.

La entrevista se estrena esta noche a las 21 horas en el canal de YouTube de SETA TV y promete ser un viaje cargado de emoción y recuerdos.

Moldú y Cocha son los únicos jugadores en tener sus camisetas retiradas en el Socios Fundadores, donde cuelgan en lo más alto como homenaje eterno a su trayectoria y a lo que significaron para el club y la ciudad.

Tragedia en Comodoro: un hombre fue atropellado por un taxi y murió en el hospital regional

Durante la conversación, los dos repasaron momentos inolvidables del Gimnasia campeón de la Liga Nacional de Básquet, sus sentimientos por Comodoro y anécdotas vividas a lo largo de una carrera llena de gloria.

Un mano a mano a corazón abierto, entre dos amigos que son parte viva de la historia grande del básquet argentino.