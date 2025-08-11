Gimnasia de Comodoro, listo para una Liga Nacional con 19 equipos y un calendario recargado
El "Verde" ya sabe cómo será lo que se aproxima. El 24 de septiembre arrancará la competencia con un formato de todos contra todos. Habrá Copa Islas Malvinas en mitad de camino y un cierre a pura adrenalina en junio.
Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia arrancará la temporada 2025/26 el 24 de septiembre en un formato de todos contra todos. Habrá Copa Islas Malvinas en mitad de camino y un cierre a pura adrenalina en junio.
Gimnasia y Esgrima de Comodoro ya sabe cómo será la nueva Liga Nacional. Con el ascenso de Racing de Chivilcoy y la baja de Riachuelo, el torneo se jugará con 19 equipos y un fixture cargado.
La pelota empezará a picar el 24 de septiembre y la fase regular se extenderá hasta abril, en el clásico formato de todos contra todos. En mayo será tiempo de playoffs, arrancando con la Reclasificación del 5° al 12°, y en junio llegarán las Finales para definir al campeón.
Además, los cuatro mejores de la primera vuelta se verán las caras en la renovada Copa Islas Malvinas, un premio a mitad de temporada que le pone picante al campeonato.
La Supercopa la disputarán Boca Juniors —campeón de la LNB y de la Copa Súper 20— e Instituto, que fue subcampeón en ambas.
El Verde ya trabaja para llegar afilado y dar pelea en una Liga que promete emociones fuertes desde la primera fecha.