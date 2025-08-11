Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia arrancará la temporada 2025/26 el 24 de septiembre en un formato de todos contra todos. Habrá Copa Islas Malvinas en mitad de camino y un cierre a pura adrenalina en junio.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro ya sabe cómo será la nueva Liga Nacional. Con el ascenso de Racing de Chivilcoy y la baja de Riachuelo, el torneo se jugará con 19 equipos y un fixture cargado.

La pelota empezará a picar el 24 de septiembre y la fase regular se extenderá hasta abril, en el clásico formato de todos contra todos. En mayo será tiempo de playoffs, arrancando con la Reclasificación del 5° al 12°, y en junio llegarán las Finales para definir al campeón.

Además, los cuatro mejores de la primera vuelta se verán las caras en la renovada Copa Islas Malvinas, un premio a mitad de temporada que le pone picante al campeonato.

La Supercopa la disputarán Boca Juniors —campeón de la LNB y de la Copa Súper 20— e Instituto, que fue subcampeón en ambas.

El Verde ya trabaja para llegar afilado y dar pelea en una Liga que promete emociones fuertes desde la primera fecha.