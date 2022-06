El encuentro entre Gimnasia y Centenario durante la primera mitad fue realmente parejo. Durante los primeros diez minutos el partido fue de ida y vuelta, con un bajo porcentaje de goleo debido a lo errático que se mostraron ambos planteles cerca del aro.

En la segunda mitad, Gimnasia no supo aprovechar la ventaja mínima obtenida en el primer cuarto y fue ampliamente superada por su rival, que, sin desarrollar un gran encuentro, aprovechó algunas de las falencias de las locales para ponerse por encima en el marcador. A diferencia de otras ocasiones Agostina Mercado, la gran figura del Verde, no contó con gran participación en el juego y Centenario no tuvo problemas en defensa.

Cuando todo parecía que Centenario iba a culminar con una ventaja de siete puntos a favor del equipo neuquino llegó un triple de Belén Carrizo que le posibilitó a Gimnasia cerrar la primera mitad abajo por cuatro (20-24).

En la vuelta del entretiempo Centenario mostró una gran superioridad ante su rival que sin lugar a duda notó la salida de Valentina Bahamonde por lesión de la pista. El conjunto neuquino mostró una gran solidez en defensa y lo pudo materializar luego en cada uno de sus ataques, teniendo a Lourdes Briones como su principal figura en la faceta ofensiva.

En los últimos minutos del tercer cuarto se pudo observar una leve mejora en Gimnasia con el objetivo de revertir el resultado, pero fue la efectividad en tiros de largo distancia lo que colocó a la visita en una mejor posición que las chicas del Verde (37-46).

Ubicados en la etapa final, el juego se tornó nuevamente muy errático y esto lo aprovechó la visita que conservando la ventaja se encaminó lentamente hacia la victoria por 57 a 45.

Síntesis del partido:

Gimnasia (45): Valentina Bahamonde 2, María Belén Carrizo 12, Agostina Domingos 3, Candela Vidal 8, Agostina Mercado 9 (FI); Josefina Harris 0, María Sol Villavicencio 5, Agostina Romanutti 0, Tiziana Weinbender 6. Entrenador: Juan Carlos Morel.

Centenario (57): Guillermina Perticarini 4, María Azcona 12, Rosario Gutiérrez 9, Lourdes Briones 15, Martina Castillo 2 (FI); Riccobon Valentina 6, Sasso Valentina 0, Vega Sofía 0, Bianca Pupilli 0, Rocío Berra 9, Lucía Gatica 0. Entrenador: Gabriel Alzugaray.

Parciales: 14-13; 6-11 (20-24); 17-22 (37-46); 8-11 (45-57).

Árbitros: Facundo Iza – Micaela Monkalieri.

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia, Chubut).