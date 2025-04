El club Rada Tilly estrenó el pasado fin de semana el césped sintético en su cancha auxiliar, y fue el plantel femenino el encargado de jugar el primer partido oficial antes de la Reserva y Primera.

El plantel que dirige Daniel Funes logró el primer triunfo en el campeonato al derrotar 6-2 a Laprida, y ahora suman 4 unidades.

La capitana “aurinegra” Gimena Llesona habló con PDC en el campo de juego, y contó sus sensaciones al conseguir los primeros tres puntos en la temporada oficial 2025.

“Fue el primer partido en el sintético, y por suerte con una victoria. Creo que en el primer tiempo salimos bien a jugar, nos estamos acomodando pero ya en el segundo tiempo salimos más relajadas”, analizó.

Rada Tilly fue protagonista la temporada pasada pero la faltó un plus para llegar a la definición del campeonato. “En muchos partidos no ha pasado eso, de relajarnos pero por suerte hoy se pudo ganar”, explicó la hija de Adrián, el recordado arquero de Huracán.

Sobre la posibilidad de jugar el primer partido en el campo de juego con césped sintético aseguró que “es un orgullo y algo muy lindo pertenecer al club, y estar en la inauguración es como un regalito, un mimo a todas nosotras”.

A su vez, habló sobre el resultado 6-2 y confesó: “Creo que es un poco mentiroso el resultado, nosotros nos estamos rearmando y hoy la chica que hizo el segundo gol (Sara Núñez) estaba debutando y también tenemos chicas con 12 o 13 años que son las que nos van a tener que reemplazar a corto plazo”.

En el cierre de la entrevista, y abrazada a su hijo con las canilleras en la mano habló sobre la presencia de su hermano Ezequiel en la tribuna. “No me da tantos consejos, eh? Por ahí me gustaría que me diga más cosas sobre fútbol pero la verdad él me acompaña como toda la familia”, cerró Llesona que lleva la cinta de capitana en Rada Tilly y es una de las históricas.