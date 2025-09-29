(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El Federal A espera, pero Germinal de Rawson está paralizado y el tiempo no solo no espera, sino que desespera. El plantel decidió dejar de entrenar porque los sueldos no se pagan: algunos futbolistas llevan cuatro o cinco meses sin cobrar y la paciencia llegó a un límite.

La crisis económica del club capitalino chubutense ya no es un rumor, es una realidad que golpea, tal indica Diario El Chubut.

Jugadores clave como Lucas Villalba (refuerzo de Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia), Joaquín Parra, Alan Palavecino, Ignacio Pérez y Alejandro Ponce comienzan a alejarse, frustrados ante la falta de compromiso de la dirigencia.

Mientras tanto, el reloj del Federal A sigue corriendo, pero la directiva no les da señales ni soluciones a los jugadores.

El próximo domingo Germinal recibe a 9 de Julio de Rafaela por los playoffs, y la pregunta que nadie responde es clara: ¿con qué equipo, motivación y bajo qué condiciones lo harán? Sin entrenamientos, con sueldos impagos y jugadores con la cabeza puesta en la falta de dinero en los tiempos que corren, cualquier ilusión de éxito se desmorona antes de empezar.

La falta de recursos no solo afecta el bolsillo de los futbolistas, sino también la moral del equipo y la ilusión de los hinchas. Lo que debía ser un desafío deportivo se transformó en una odisea económica y con una sola idea: intentar dar soluciones cuanto antes.