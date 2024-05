DEPORTES "Chiquito” Romero fue agasajado en la Boca, en una pasión nacida en Comodoro y de la que siente parte Un video entre el ex arquero de la Selección Argentina y subcampeón del Mundo en Brasil 2014 junto a su compañero, el uruguayo Edinson Cavani, esconde historias relacionadas con el deporte del baloncesto y con anécdotas desconocidas a lo largo de su vida deportiva. Un encuentro que se selló con un agasajo por el propio 'Xeneize' en un juego de la Liga Nacional de Básquet. "Yo me siento basquetbolista, me gusta jugar al básquet", dijo el nacido en Bernardo de Irigoyen.