Germinal de Rawson va por la gloria: juega la final del Torneo Regional con el sueño del ascenso

(Pasta de Campeón - Por Daniel Maldonado) - El presidente de Germinal, Pedro Bravo González, tiene los pies sobre la tierra ante esta definición. Sabe lo que significa llegar a una nueva final en busca del tan ansiado ascenso al Torneo Federal “A”, el cual disputó el “Verde” por último vez en el año 1997.

Tras superar y ganar la final patagónica ante Independiente de Neuquén, ahora deberá verse las caras ante Independiente de San Cayetano, de la Liga de Necochea. “Es un equipo que está bien conformado, con una estructura excelente como club. Hace años que tiene varias disciplinas. A nivel futbolístico no lo conocía, pero nos interiorizamos un poco más previo a la final”, señaló el referente del club.

Germinal tendrá 2500 parcialidades en el estadio de Villa Mitre. Desde Rawson salieron los micros con hinchas en la madrugada del domingo, quienes estarán alentando al plantel que irá a pelear por ese paso a la tercera división del fútbol argentino. “En mi caso particular, no se me dio como jugador ni como técnico, por eso espero que ahora como presidente del club tenga la suerte de ascender. Es un gran sueño y un objetivo que nos hemos planteado para este año”, resaltó Pedro Bravo González.

EL ARMADO DEL EQUIPO Y LA FIGURA DE “TITO” RAMIREZ

Con respecto al plantel dirigido por Mario Martínez, el mandatorio subrayó: “Grupalmente el equipo está muy bien, todos los jugadores están a disposición para esta final. El año pasado estuvimos trabajando muy fuerte en el marco de nuestro centenario. El 3 de septiembre del 2022 festejamos nuestros 100 años y tuvimos mucho trabajo en el club. Sobre el cierre, volvimos a conformar una comisión fuerte de fútbol, para emprender esta “empresa del ascenso”, por así decirlo. Acá participó gente que estaba alejada hace tiempo del club, personas muy futboleras, y rápidamente nos pusimos a trabajar para formar el equipo”.

“Salimos a buscar al técnico, lo cual cerramos después del 10 de septiembre, faltando 30 días para el inicio del Torneo Regional. A partir de allí comenzó la búsqueda de refuerzos con el DT, fue mucho el trabajo pero tuvimos la suerte de encontrar a las personas adecuadas. La llegada de Ruben “Tito” Ramirez fue la última incorporación, y fue muy grato. Conocimos a una persona muy humilde, que rápidamente entró en el grupo y se hizo querer por todo el mundo. Estamos más que conformes porque el grupo se terminó de consolidar con su figura, aportando de todos los lugares”, destacó.

LA HISTORIA DE PEDRO BRAVO GONZÁLEZ EN GERMINAL

En la institución comenzó en el año 1975, yendo como hincha a la vieja cancha de Germinal y luego realizó todas las inferiores en el club. “En Primera estuve 20 años como jugador. Debuté en el 1983 y me retiré en el 2003, donde jugué de 9 toda la vida, disputando varios Torneos del Interior. Apenas me retiré, agarre como técnico y estuve entre el 2003 al 2017. A finales del 2016 me tocó perder una final ante Sansinena, donde no pudimos ascender”, recordó.

“Después de ahí se tomó un descanso y al tiempo volvió a formar un grupo para llevar un proyecto y volver al club. “Hace tres años que asumimos. Anteriormente estaba mi amigo Jorge Durán, con quien llegamos a un acuerdo en ese momento para llegar a Germinal con una comisión nueva y así comencé con este primer mandato. Ahora, a fines del 2023 será el cierre y veremos cómo sigue. La idea es continuar colaborando, sea como presidente o desde donde toque”, señaló Bravo González.

En la antesala de este decisivo encuentro, y con el sueño bajo el brazo, el presidente de la institución chubutense resaltó el esfuerzo de quienes lo acompañan: “Agradezco a toda la comisión actual y toda la gente del fútbol que hoy me está acompañando. Eso es muy importante, porque sin su apoyo hubiese sido muy difícil todo. La palabra “ascenso” es muy fuerte, y en caso de concretarlo, habrá que responder con compromiso y planificación”, sentenció.