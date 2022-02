(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Un poco más calmo, y más tranquilo en Comodoro, el capitán de Jorge Newbery, Gastón Barrientos, habló con LaCienPuntoUno sobre lo sucedido el domingo en Carmen de Patagones, donde el "Lobo" quedó en las puertas del ascenso al Federal A, pero también habló sobre lo que le sucedió al recibir un golpe sin intención de Kevin Flores, que derivó en un traslado a un hospital zonal por pérdida de conocimiento.

"Cuando me golpeo pierdo el conocimiento, no recuerdo que pasó hasta que entre al vestuario. Hasta que no llegue al hospital no recupere del todo el conocimiento. Cuando me fui, me recomendaron que me haga una tomografía y gracias a la gestión de Juan Manuel Hernández de Kinetis me dio una mano, ya pude hacérmela, y ahora a esperar los resultados, pero está todo en orden, me siento bien", comentó el defensor en Fair Play.

Barrientos habló también sobre lo sucedido en Carmen de Patagones, donde el inicio del partido estuvo demorado por incidentes afuera del estadio donde hinchas del "Lobo" fueron reprimidos por la policía.

"Me parece raro una final con público limitado, si hubieran hecho un operativo o esfuerzo más grande podrían haber dejado conforme a las dos parcialidades. Era obvio que la gente de Newbery iba a ir. No había ambiente para jugar una final de fútbol, pero ya está. Ahora hay que dar vuelta la página", admitió Barrientos.

El plantel de Jorge Newbery volverá a los entrenamientos esta tarde a las 17 horas en el club, y está confirmada la continuidad de Sergio Busciglio al frente del plantel.

El marcador central brindó también su punto de vista sobre el primer gol de Liniers a los tres minutos de partido. "Para nosotros, el delantero está un paso adelante, fuimos a reclamar en buenos términos, quise hablar bien con el árbitro y con el línea. Sin decirme nada me dijeron que me deje de joder, me sacaron una amarilla", aseguró.

Sobre el desempeño del árbitro sanjuanino Pablo Núñez, afirmó: "lo note alterado al árbitro desde que hacemos el sorteo antes de empezar a jugar. Me ha tocado veces anteriores otros árbitros que han sabido manejar mejor la situación como Fernando Marcos de Bahía por ejemplo que te deja hablar, y entiende mucho del juego. Se pueden equivocar como todos".

Barrientos también analizó la campaña de Jorge Newbery donde no hay reproches y queda el sabor amargo de no poder coronar el trabajo con el ascenso. "La campaña fue buena, una fase de grupos impecable donde no se perdió. Considero que fue muy buena, la gente está muy contenta, y el cuerpo técnico también. Buscábamos la gloria, y no alcanzo. Te reconforta que te reconozcan estos meses pero duele no conseguir el ascenso. Puede pasar, ahora más tranquilo pienso que fue bueno el trabajo y lo que hicimos", concluyó el defensor Gastón Barrientos.