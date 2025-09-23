Se disputó la fecha 24 del torneo Por Nosotras en Comodoro Rivadavia, y ganaron los escoltas de Ferro, que no le pierden pisada al conjunto de km 5.

San Martín le ganó 1-0 a Stella Maris con gol de Ariana Díaz, y ahora el elenco de Aníbal Velásquez quedó a 6 puntos de Ferrocarril del Estado.

La CAI goleó en Valle C a Oeste 5-0, con tres goles de Chiara Mirillán y los restantes de Nahiara Colivoro y Solange Montiel. Con este triunfo, las azzurras suman 57, mientras que Ferro tiene 64 puntos.

Por su parte, Rada Tilly goleó a Newbery 4-1, con dos goles de Lucía De Brito, Karina Gutiérrez y Laura Carrizo. Para el “Lobo” marcó el descuento Fabiola Cuchallo. El “Aurinegro” sumó la 15.ª victoria en el torneo y quedó con 48 puntos.

El clásico de km 3 fue para Saavedra, y ahora el “Parque” quedó con 44 puntos. Se impuso ante Ameghino 2-1, con goles de Cristina Groppa y Débora Legún para no perderle pisada a los de arriba. Para el CAFA descontó Milagros Maza.

A su vez, Laprida se impuso 1-0 ante Palazzo con gol de Zaira Núñez y ahora las del Far West quedaron con 43 unidades.

RESULTADOS FECHA 24

CAI 5 / Oeste 0

Stella Maris 0 / San Martín 1

Newbery 1 / Rada Tilly 4

Ameghino 1 / Saavedra 2

Palazzo 0 / Laprida 1