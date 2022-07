(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Luego de irse sin hablar en el empate ante Vélez por la Fecha 8 de la Liga Profesional, Marcelo Gallardo convocó a una conferencia de prensa en el River Camp y disparó para todos lados.

Respecto al presente de su equipo, el entrenador sostuvo: “Estamos en un momento en el cual después de muchos años, de situaciones en armados de plantel y conformidad de equipo con el mejor rendimiento posible no hemos podido cumplir los objetivos de este semestre”, pero advirtió: “Lejos estamos de creer que por no conseguir los objetivos se comience a armar falsos comentarios con cuestiones que tiene que ver con lo extrafutbolístico. No hay crisis acá, no la van a encontrar”.

En este sentido, fue contundente sobre su futuro: “Estoy sólido, firme y convencido en los malos momentos del equipo hacia dónde tengo que ir. A los hinchas de River les digo, no a los que buscan mover una estructura con falsas palabras. Mi proyección es esta: ocuparme de estos momentos. Son tres meses y medio para trabajar en base a lo mencionado anteriormente. A veces entiendo que moleste mi permanencia cuando no se den los resultados, pero en definitiva se tiene que ver como un mérito. En una sociedad donde todo se destruye rápidamente, se tiene que ver como un mérito. No hablo por mí, hablo por todos los entrenadores. El fútbol no es una cuestión de arte de magia que cambias una cosas y listo. No se da a corto plazo”.