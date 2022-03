(Pasta de Campeón - ADNSUR) La eliminación del Paris Saint Germain ante el Real Madrid todavía sacude a la capital francesa, y Lionel Messi junto a Neymar están en el ojo de la tormenta.

Las repercusiones por supuesto llegaron a Argentina, y al ser consultado por el presente del astro argentino, Gallardo, dio su opinión y dejó un contundente mensaje.

"Nosotros lo maltratamos bastante también a Messi, no nos hagamos ahora los patriotas eh. He escuchado a mucha gente. Nosotros lo maltratamos bastante a Messi antes de que renunciara a la Selección, gracias a Dios se arrepintió y volvió. Tengamos memoria también: Entiendo que en otros lugares también vivan el fútbol de diferente manera y si tiene que reprobar, reprueban de esa manera. No lo comparto para nada. En el fútbol esas cosas no me sorprenden", sentenció.