(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El empate 1-1 entre River Plate y Lanús por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura encendió las alarmas en el entorno del Millonario, no solo por el resultado sino por la reacción inesperada de Marcelo Gallardo, entrenador del equipo.

El Muñeco, como se lo conoce, canceló la conferencia de prensa después del partido, una señal clara del descontento que generó el desempeño del equipo.

El encuentro, disputado en el estadio Néstor Díaz Pérez, mostró a un River que arrancó mejor y logró ponerse en ventaja, sin embargo, Lanús llegó al empate en la última jugada del partido, un golpe duro para los dirigidos por Gallardo. A pesar de que el punto le permitió al conjunto de Núñez mantenerse como líder de su grupo con 12 unidades, la sensación dentro del club no fue positiva. El periodista Gustavo Yarroch, que cubre a River para radio La Red, brindó detalles sobre el motivo real por el que Gallardo decidió no presentarse ante los medios.