River perdió dos partidos consecutivos y dejó una imagen muy preocupante de cara a su futuro. Tras caer con Boca, este miércoles fue derrotado como local frente a Banfield y se alejó de la lucha por el campeonato.

“No pudimos salir de esa irregularidad que no nos permitió crecer como equipo en todo el año. A esa irregularidad se le suman dos derrotas consecutivas, y se convirtió en una racha negativa. No jugamos mal hoy. Cometimos errores que nos costaron muy caro, sí, como en el segundo gol, que fue una jugada aislada de lateral, pero no jugamos mal”, afirmó Marcelo Gallardo en conferencia de prensa.

“Perdimos un partido que es difícil de explicar, pero de todas maneras no es para dramatizar. Por lo menos yo no voy a dramatizar. Seguramente de afuera quieran hacer un drama, pero yo no. Es el año que estamos viviendo. No nos encontramos del todo como equipo. Y a partir de eso, mi responsabilidad”, agregó.

“Vengo acá (a la conferencia) a proteger a los jugadores. No vengo a decir ‘no entienden mi mensaje’. Eso no va a pasar”, señaló en relación a una pregunta sobre sus dirigidos.

“Lejos estamos de empezar a cortar cabezas. El club está mirando a futuro, hacia adelante”, cerró.