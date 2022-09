Racing cayó ante Estudiantes de La Plata por 1-0 y dejó una imagen preocupante de cara a su futuro. Si bien quedó cerca de la cima, dio la sensación que el equipo retrocedió en su nivel futbolístico.

En este sentido, se desató un fuerte cruce en la conferencia de prensa entre el periodista Mauro Gundín, quien cubre el día a día de Racing en Radio La Red, y Fernando Gago: "Yo creo que durante el transcurso de este torneo, Racing ha mostrado una involución muy grande desde el juego, desde la actitud, la personalidad...". En ese instante, el técnico lo cortó con un "no lo comparto" e inmediatamente la charla empezó a elevar temperatura.

El periodista no se intimidó y siguió: “Racing se muestra como un equipo descontrolado. No es normal lo que pasó con San Lorenzo (también sufrió dos rojas), lo que pasó hoy , con niveles bajos individuales. Más allá de que la matemática dice que estás a cinco puntos, la realidad marca que la pela por el campeonato es casi una utopía. Afuera de la Copa Argentina, de la Sudamericana... ¿Por qué hay que creer que este es el rumbo cuando todas las aristas muestran que este no lo es?”, replicó.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

"Yo no comparto para nada tu análisis. No veo un equipo con falta de actitud", insistió Pintita. Y le pidió al periodista que le recordara en qué partidos Racing había sido superado. "Barracas Central, Godoy Cruz", le dijo. "¿Con Tigre nos superaron?". Para mí no nos superaron. ¿En el primer tiempo nos superaron? Para mí, no. ¿Newell's cuantas veces pateó al arco?", opinó Gago.

Después, Gago no coincidió con que Racing hubiese jugado bien en el triunfo 1 a 0 en el clásico de Avellaneda. "El primer tiempo con Independiente a mí no me gustó, mirá lo que te digo; el segundo, tampoco. Yo te hago el análisis que a mí me gusta, vos el que a te parece que está perfecto", respondió.

No todo está perdido: un niño le ató los cordones al rival en pleno partido

No obstante, en este partido ante el “Pincha”, el DT indicó que "el equipo no funcionó como esperábamos, nos costó el partido, nos costó en gran parte del primer tiempo, y se complicó con la expulsión. Yo creo que hoy nos faltó juego, es difícil cuando falta juego sacar algo adelante", admitió.

"El análisis de este match no nos tiene que desviar de lo bueno que hicimos en el año, fue un muy mal partido, no jugamos bien. Hay un montón de cosas corregir. No tuvimos situaciones de gol. Veremos a futuro cómo están los jugadores, si a los que sufren molestias los podemos recuperar, ver en qué condiciones se recuperan y de ahí diagramar el equipo que va a jugar el día martes" (NdeR: ante Patronato, a las 21.30 en el Cilindro).