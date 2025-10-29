(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) La AFA confirmó las ternas arbitrales para los partidos de vuelta de cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, y el encargado de dirigir Deportivo Madryn - Gimnasia de Jujuy será Fabrizio Llobet.

El encuentro se jugará este domingo 2 de noviembre en el estadio Abel Sastre desde las 16.00 horas. La delegación arbitral está integrada por Facundo Rodríguez como primer asistente, Ernesto Callegari como segundo asistente y César Ceballo como cuarto árbitro.

La AFA le dio por ganado a Deportivo Madryn el partido suspendido ante Gimnasia de Jujuy: triunfo 3-0 y multa al “Lobo” jujeño

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió el fallo correspondiente al expediente N° 98.263, determinando que Deportivo Madryn sea declarado ganador por 3-0 del encuentro suspendido frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, disputado en el estadio “23 de Agosto” por la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

El partido había sido interrumpido al finalizar el primer tiempo, cuando el árbitro Lucas Comesaña decidió no continuar el juego debido a amenazas y agresiones provenientes de la tribuna local, en un contexto de alta tensión tras el gol aurinegro.

En la resolución oficial, el Tribunal determinó:

Aplicar al Club Gimnasia y Esgrima (Jujuy) una multa de 2.500 v.e., según el artículo 12 del Código Disciplinario. Dar por perdido el encuentro al conjunto jujeño, otorgando el triunfo 3-0 reglamentario a Deportivo Madryn, en los términos del artículo 15.1 del mismo código. Correr traslado por cinco días a los dirigentes Walter Morales (presidente) y Leandro Meyer (secretario) para que presenten los descargos correspondientes.

Con esta decisión, el equipo dirigido por Leandro Gracián llegará con una ventaja determinante al partido de vuelta en el estadio Abel Sastre, donde definirá la serie y buscará el pase a las semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.

“Los meto presos y los dejo tres días detenidos en Jujuy”: se conocieron detalles del partido suspendido entre Gimnasia y Deportivo Madryn

Domingo 2 de noviembre

