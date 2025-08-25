El fútbol 7 creció significativamente en los últimos años, consolidándose como una disciplina deportiva con identidad propia. Con reglas adaptadas al formato reducido y un ritmo de juego dinámico, este deporte logró captar la atención tanto de jugadores como de espectadores en distintas partes del mundo.

Las competencias internacionales, como los mundiales de clubes, reflejan el nivel de profesionalismo y la expansión global que alcanzó en los últimos años.

A diferencia del fútbol tradicional, se disputa en canchas más pequeñas, con equipos de siete jugadores y una duración de partidos más corta. Estas características potencian la velocidad, la técnica individual y el juego en equipo, generando encuentros vibrantes y de alta intensidad.

En ese contexto, la ciudad de Curitiba, Brasil, es sede de una nueva edición del Mundial de Clubes de Fútbol 7, y el equipo argentino Fratellos representará a Comodoro Rivadavia en la competencia. Conducido por el DT José González, el conjunto buscará destacarse entre los mejores equipos del mundo en esta disciplina.

Fratellos integrará el Grupo F junto a Polis San Francisco de México y Bagagem Futebol Clube de Brasil. Su debut está pautado para este lunes 25 de agosto a las 11:30 (hora argentina) frente al conjunto mexicano y, más tarde, a las 16:30, cerrará la fase de grupos ante el equipo local.

CÓMO ESTÁ CONFORMADO EL PLANTEL

Facundo González, Alan Calfú, Juan Galván, Lucas Cabral, Sergio Gallardo, Juan Pablo Mancilla, Eliezer Rojas, Federico Cerezo, Enzo Jones, Felipe Mancilla y Lisandro Mandarino.

FIXTURE - GRUPO F

LUNES 25 DE AGOSTO

11:30 | Fratellos vs Polis San Francisco (México)

16:30 | Fratellos vs Bagagem FC (Brasil)

Además, los partidos podrán verse en vivo a través de YouTube, en los canales oficiales GOAT y F7 TV.