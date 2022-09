(Pasta de Campeón - ADNSUR) - El “flaco” llegó en silencio al “lobo” y con el paso del tiempo a base de goles y sacrificio se convirtió en un referente aportando siempre en cada partido importante.

El clásico de esta noche en el barrio 9 de Julio, y Franco Domínguez habló en la previa sobre lo que significa un juego de estas características. “Yo creo que todo jugador quiere jugar este tipo de partidos y en un horario así va a ser algo muy lindo para el club. Ojalá salga todo bien, y el festejo sea completo”, comentó el delantero a Pasta de Campeón.

El delantero asegura que en este tipo de encuentros no hay que desconcentrarse nunca porque se paga caro. “En lo personal llego bien el clásico, físicamente me siento mucho mejor que hace un tiempo. Venimos entrenando muy bien con el plantel, y en este tipo de partidos siempre hay que estar tranquilo y concentrado al máximo para no cometer errores”, explicó.

El “Lobo” llega puntero, y con un entrenador que viene haciendo las cosas en silencio. En ese sentido, Domínguez destacó que “de a poco vamos agarrando la mano a lo que el entrenador pretende. Creo que partido a partido vamos mejorando en ese sentido. Newbery tiene con qué pelear este campeonato, y creo que vamos por el camino correcto”.

El conjunto “aeronauta” quiere que la fiesta sea completa en el barrio 9 de julio donde se inaugurará el sistema de iluminación de manera oficial, y donde el plantel pretende seguir como líder del torneo. “Newbery siempre está para pelear, el año pasado dejamos la vara muy alta después de lo que realizamos en el torneo Regional, y volvimos a la Liga de Comodoro saliendo campeón. Este año no será la excepción, y vamos a dar pelea hasta la última fecha”, concluyó.