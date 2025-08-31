Franco Colapinto volvió a dar batalla en la Fórmula 1: su desenlace en el Gran Premio de Zandvoort
En un Gran Premio de Países Bajos atravesado por tres ingresos del safety car, abandonos ilustres y una pista cambiante, Franco Colapinto volvió a mostrar carácter con su Alpine.
(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) El piloto argentino Franco Colapinto tuvo un domingo intenso en el Gran Premio de los Países Bajos, donde finalizó en la 11° posición tras una competencia marcada por múltiples safety cars, abandonos de peso y una lucha constante en pista que lo mantuvo en escena hasta la bandera a cuadros.
El pilarense largó desde la 16° posición con neumáticos blandos y rápidamente escaló un lugar tras el quedo del brasileño Gabriel Bortoleto. Desde allí, mostró un ritmo sólido que le permitió pelear dentro del pelotón.
En las primeras vueltas, Colapinto se midió de igual a igual con su compañero de equipo, Pierre Gasly, y luego se enfocó en perseguir a Fernando Alonso, manteniendo un ritmo parejo frente al experimentado español. Sin embargo, en la vuelta 17 llegó la orden del equipo Alpine para devolver la posición a Gasly, lo que lo relegó nuevamente al 15° puesto…