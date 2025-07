Franco Colapinto tuvo una clasificación frustrante este sábado en el circuito de Spa-Francorchamps, donde no logró avanzar de la Q1 y se ubicó en la posición 17 para el Gran Premio de Bélgica, que se correrá este domingo desde las 10:00 (hora argentina).

El joven piloto argentino de Williams mostró su descontento por el resultado, pero también remarcó sensaciones positivas de cara a la carrera.

"Hice un buen último sector, creo que no fue malo comparado con Pierre, fue un poco más rápido. Perdí un poquito en el segundo, que tuve a Alonso que iba muy lento adelante y perdí un poco de carga", analizó Colapinto luego de quedar eliminado por escaso margen.

La molestia del piloto nacido en Pilar fue evidente: “Cuando ves que hace falta una décima hay muchos lugares para encontrarlo, pero bueno, es una pena, estábamos muy cerquita. Una lástima, porque creo que teníamos un auto mejor que ayer y esa décima estaba por ahí”.

El polémico motivo por el que Checo Pérez fue vinculado a Alpine en la Fórmula 1 para reemplazar a Colapinto

A pesar del sabor amargo, Franco rescató los avances logrados en la configuración del monoplaza: “Creo que me sentí mejor, que es importante. Con estos cambios que hicimos mejoró el auto, así que con eso estoy contento. Obvio que no es lo ideal no pasar, y por tan poquito, pero es lo que hay. Hay que seguir trabajando y ojalá mañana tenga un mejor día”.

Con apenas 21 años, Colapinto sigue sumando experiencia en el mundo de la Fórmula 2 y en cada fin de semana de Gran Premio deja señales de su talento y competitividad. Aunque largará desde el fondo de la parrilla, confía en sus posibilidades para remontar y meterse en los puntos.

📅 ¿Cuándo corre Colapinto en Bélgica?