(Por Pasta de Campeón - Se viene el GP de México de la F1 y el argentino Franco Colapinto, quien ya está en suelo azteca, brindó una conferencia de prensa donde respondió sobre su futuro.

“Estamos trabajando cada vez mejor. Este es un año de transición, sabíamos que 2025 iba a ser difícil. Está siendo más difícil de lo que pensábamos, es la realidad, pero estoy trabajando mucho en el auto del año que viene”, señaló.

“Me siento cómodo con el equipo y con los ingenieros. Estamos trabajando muy bien y empujando para el mismo lado. Eso para mí es lo más importante hasta el momento” , expresó el oriundo de Pilar, que aún no pudo sumar puntos en la escudería francesa.

Para cerrar, reconoció y bromeó: “Estoy con ganas de ver qué pasa y de estar un poquito menos estresado. Me están saliendo unas cuantas canas… Voy a terminar como vos”.

La temporada 2025 ha sido de confirmación para Franco Colapinto en la Fórmula 1. Entró en una escudería desconocida, sin pretemporada y con el campeonato iniciado. El argentino se subió a un auto que nunca había pilotado y tuvo que compartir el box con uno de los pilotos más experimentados de la categoría.

Trece Grandes Premios después, el mano a mano muestra a Gasly apenas una carrera por delante de Franco, teniendo en cuenta que Colapinto no pudo largar en Silverstone. En total, fueron siete las ocasiones en que el francés terminó delante del argentino, un rookie que ya demostró estar a la altura de la categoría.

El próximo desafío en la Fórmula 1 es el Gran Premio de México, que se desarrollará durante el fin de semana del 24, 25 y 26 de octubre. En el Autódromo Hermanos Rodríguez, Franco Colapinto y Pierre Gasly volverán a tener acción, mientras que Max Verstappen, Oscar Piastri y Lando Norris seguirán peleando por el Campeonato de Pilotos. La carrera, junto con las prácticas libres y la clasificación, se podrá ver a través de Disney+.