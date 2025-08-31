Franco Colapinto corre en Países Bajos: hora, TV y cómo seguir el Gran Premio de la Fórmula 1

La Fórmula 1 regresa este fin de semana a los Países Bajos para disputar la decimoquinta fecha del campeonato mundial 2025 en el tradicional circuito de Zandvoort.

La gran expectativa para la afición argentina está puesta en Franco Colapinto, que vive un año de aprendizajes y dificultades en la escudería Alpine.

El pilarense llega a esta cita tras una actuación discreta en Hungría, donde finalizó en el puesto 18 luego de una carrera marcada por los errores estratégicos de su equipo y los problemas en las detenciones en boxes. Pese a haber mostrado un buen rendimiento en las prácticas libres, en la clasificación de este sábado Colapinto quedó en el puesto 16, lo que lo obliga a largar desde el medio del pelotón en una pista de sobrepasos complicados.

La temporada 2025 está siendo dominada por McLaren, con Oscar Piastri al frente del campeonato de pilotos, seguido de cerca por su compañero Lando Norris. El campeón defensor Max Verstappen, ídolo local en los Países Bajos, completa el podio provisional. El neerlandés, que corre ante su público, buscará repetir la victoria en Zandvoort y sumar puntos que lo mantengan en la pelea por el título.

Para Colapinto, esta nueva presentación en Fórmula 1 representa una oportunidad de seguir sumando experiencia en una temporada que está lejos de lo esperado en cuanto a resultados, pero que le permite consolidarse en la máxima categoría. Su llegada a Alpine estuvo acompañada de ilusión, aunque el rendimiento general de la escudería no ha permitido grandes progresos. Aun así, cada fin de semana se convierte en una oportunidad de aprendizaje para el argentino, que ya cuenta con el respaldo de una numerosa hinchada en su país.

El circuito de Zandvoort es uno de los más exigentes del calendario. Sus curvas peraltadas, la cercanía con el mar y la pasión del público neerlandés hacen de este Gran Premio un espectáculo particular. Para Colapinto será un desafío adicional enfrentarse a una pista donde la experiencia suele marcar diferencias y donde los errores se pagan caros.

La carrera del Gran Premio de Países Bajos se pondrá en marcha este domingo 31 de agosto a las 10 de la mañana en la Argentina (15:00 hora local). Se espera un clima con buenas condiciones, lo que facilitará una competencia a puro ritmo desde la largada.

En cuanto a la transmisión, en la Argentina la carrera podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+. También existe la posibilidad de que Fox Sports la emita por televisión, aunque hasta el momento no hubo confirmación oficial. Además, los fanáticos cuentan con F1 TV, la plataforma oficial de la categoría, que ofrece todas las sesiones, cámaras exclusivas y diferentes opciones de seguimiento en tiempo real.