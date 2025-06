(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) El Gran Premio de Canadá dejó sensaciones encontradas para Franco Colapinto, quien logró su mejor clasificación desde su llegada a Alpine, pero no pudo coronarlo con puntos en la carrera. El piloto argentino, que había partido desde la posición 11°, terminó decimotercero luego de verse perjudicado por una estrategia que, según sus propias palabras, arruinó sus chances.

Al término de la competencia en el Circuito Gilles Villeneuve, Colapinto dialogó con los medios y no ocultó su frustración. "Estuvimos en la estrategia equivocada; no se podía pasar en la recta, veníamos muy lentos en línea recta. Fue una pena porque teníamos buen ritmo en aire limpio, pero cuando estábamos en tráfico, era muy complicado", analizó el pilarense, quien dejó en claro que el plan táctico del equipo no fue el acertado