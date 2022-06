(Pasta de Campeón / ADNSUR) - USMA dio el batacazo este domingo ganándole a Jorge Newbery por 3-2 con goles de Franco Antignir quien se fue expulsado a los 20´del segundo tiempo por doble amarilla. El equipo dirigido por Sebastián Alvarado regresó al triunfo tras una dura derrota ante Comisión de Actividades Infantiles.

Federico Folmer capitán del equipo de Km 5 en este partido, tras el pitazo final se quebró y se lo vio con lágrimas en los ojos, consultado por Pasta de Campeón expresó, “la verdad que muy contentó, por los chicos. No se merecían tantas derrotas y hoy nos vamos contento”.

La emoción fue un desahogo para Folmer,”me emocionó porque amo jugar a la pelota y hace dos años que no hacía nada. En este club hay buena gente, en mi vida me estoy empezando a rodear de buena gente, y por eso estoy acá”, señalo el defensor, quien resaltó su sentimiento por USMA con quien se consagró campeón del torneo Federal C en el año 2018.