Si bien ambos pugilistas están retirados, el 'Chino' se viene preparando desde hace rato para hacer su retorno y ante una chicana del equipo de Mayweather lanzó el desafío.

Desde la cuenta de Twitter de Mayweather Promotions recordaron el combate que se dio el 3 de mayo de 2014 en el MGM Garden Arena de Las Vegas y escribieron: "Pensaron que podrían descifrar el código MayVinci".

Pero el 'Chino' no se quedó atrás y respondió haciendo alusión al ajustado y discutido triunfo del estadounidense. "El mundo del boxeo sabe quién ganó. Si a Floyd Mayweather le quedó alguna duda, 'Chino' Maidana tiene disponibles febrero y marzo de 2021", lanzó.

They thought they could crack the MayVinci code 🔍 pic.twitter.com/2jYrgBG6O8