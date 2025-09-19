Florencia Famoso y Elías Pineda González, de Comodoro rumbo al Sudamericano de gimnasia de trampolín en Bolivia

Florencia Famoso, Elías Pineda y Victoria Ocampo, quien es comodorense pero actualmente vive en Buenos Aires, estarán en el Campeonato Sudamericano Senior y Junior de Gimnasia de Trampolín, certamen que se hará, del 22 al 29 de septiembre, en Cochabamba, Bolivia.

La competencia se disputará en las modalidades de trampolín individual, sincronizado, doble minitramp y tumbling. Será organizada por la Federación Boliviana de Gimnasia, bajo las normativas de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) y la Confederación Sudamericana de Gimnasia (CONSUGI).

Los gimnastas que practican esta modalidad en las canchas alternativas del Club Ingeniero Luis A. Huergo, se preparan para emprender viaje el próximo lunes rumbo a Bolivia. En el caso de Florencia Famoso, intentará buscar un lugar el próximo mundial de la disciplina.

Mientras que para Elías Pineda González será su primera participación en este Sudamericano. Por su parte, Victoria Ocampo, quien transita sus estudios universitarios en Buenos Aires, entrena en dicha ciudad bajo la dirección del profesor Claudio Adorno, quien es el técnico de la Selección Argentina de Gimnasia de Trampolín.