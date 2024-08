(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Flavio Azzaro analizó la actualidad que le toca afrontar a Boca Juniors, entre lo que fue la eliminación de la Copa Sudamericana y el presente en la Liga Profesional de Fútbol.

Quien fue uno de los apuntados fue el ex CAI, Sergio Romero, "Chiquito", blanco de críticas por no sólo no haber detenido ningún penal ante Cruzeiro en Brasil, sino por la actuación en el plano local.