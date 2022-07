Flamengo representará al futsal de Comodoro en el Mundial de Clubes en Colombia

Por Daniel Maldonado

Flamengo, actual campeón nacional, arribó a Colombia este domingo para afrontar la Copa Continental Cup Bucaramanga 2022, certamen internacional que tendrá equipos de cuatro continentes y se desarrollará del 17 al 24 de julio. En este Mundial de Clubes serán tres grupos de juego.

El Grupo A estará integrado por Piratas Tibu (Colombia), Mendoza de Regatas (Mendoza), Bangladesh Futsal (Bangladesh ) y Los de Solanda (Ecuador). Por el Grupo B, jugarán Bucaramanga 400 años (Colombia), Colorado (Brasil), Voluntas Novara (Italia) y Libertadores Montes (Venezuela).

Mientras que el conjunto de Comodoro Rivadavia compartirá el Grupo C con Nueva Era (Colombia), United Futsal (Australia) y Concepción Dr. Gómez (Chile), este último será el rival del debut del próximo lunes 18 de julio desde las 14:00 horas (Argentina). Luego se medirá ante el conjunto de Oceanía el martes 19, desde las 18:00; y cerrará la fase de grupos ante el local el miércoles 20, desde las 21:00.

Flamengo ya tiene rivales de la Copa Continental Cup Bucaramanga 2022

EL SUEÑO DEL “PINGÜI” ALMONACID CON EL “FLA”

A tan solo horas de jugar su primer encuentro en tierra “cafetera”, el jugador Gabriel Almonacid dialogó con Pasta de Campeón y ADNSUR para comentar cómo viven esta experiencia internacional: “Estamos ansiosos, preparados y con confianza para encarar este torneo. Si bien el viaje fue largo, esperamos tranquilos”, resaltó.

Esa tranquilidad que marca “Pingüi” va de la mano con los años junto dentro de la cancha con sus compañeros. “Jugamos juntos desde muy chicos, desde los 8 años. A algunos nos tocó irnos y ahora estamos juntos otra vez, sumados a los que se incorporaron. Cuando miras para atrás, es muy loco todo lo qué pasó y es lindo poder vivirlo con ellos. Hay un grupo muy bueno y eso nos hace más fuertes, al saber que toda la vida jugamos juntos y la confianza es ciega con el compañero”.

¿Será verdad? En Brasil afirman que Arturo Vidal jugará en Flamengo

EL CAMPEÓN ARGENTINO, DE COMODORO AL MUNDO

Flamengo se ganó su lugar en el Mundial de Clubes de Colombia tras coronarse campeón de la Copa Nacional Franca Austral de Fútbol de Salón, que se realizó en noviembre del 2019 en la ciudad de Puerto Madryn. Allí el equipo dirigido por Luis Ramos le ganó 4-2 a Pesquera Juancito (Mar del Plata) en la final y se alzó con el título.

Al respecto, Almonacid señaló que “es algo muy lindo ser campeones nacionales. A nivel clubes esto es lo máximo. De chico uno veía a los equipos que salían a representar afuera al país y pensaba “que lindo vivir algo así”. Por ejemplo, cuando Casino Club jugó en el Club Huergo, donde vinieron planteles de mucha jerarquía, de Selección de nivel mundial y ahora estar nosotros ahí es algo hermoso”.

Una gloria de Boca estalló por el “manoseo” de Vidal al Xeneize: “no lo conozco”

A principios del 2022, el “Fla” logró su séptimo campeonato de la máxima categoría del futsal Oficial comodorense, donde derrotó en la serie final a 70/30 MYF. Sobre este buen inicio de año, el futbolista de 27 años -nacido el 26 de diciembre de 1994- señaló: “Suma mucha confianza que se nos den los resultados. Venimos entrenando desde principio de año con el profe Fernando Romano. Los compañeros que fueron con la Selección de Comodoro quizás un poco más cargados, y a pesar de que le pegó un poco el resultado en ese certamen, una semana después cambiaron el chip pensando en el Mundial de Clubes en Colombia y eso es positivo. Ellos te contagian para meterle todas las pilas y estar enchufados al 100% en la competencia”.

La nieve y un paisaje distinto en los clubes de Comodoro y Rada Tilly

DANIEL ALMONACID, HERMANO Y REFERENTE, PILAR DE CONTENCIÓN JUNTO A SU FAMILIA

El “Pingüino” es el hermano mayor de Gabriel, a quien se refiere como su máximo referente. “Es mi ídolo que seguí siempre de chico. Por eso pude palpar estos torneos, por estar cerca de él cuando salía a reforzar a Casino, lo acompaña a los entrenamientos. Lo mismo cuando jugamos juntos en Lanús, estar ahí y absorber toda la enseñanza y todos los consejos que me sigue dando hasta el día de hoy”.

En este contexto, remarcó que “el apoyo de la familia es incondicional, ellos nos bancan en todo. Son muchas horas de entrenamiento, horas que uno no está en la casa. O cuando uno se siente bajoneado por un mal partido, cuando no toca jugar mucho o cuando tuve una lesión que pasé con el esguince de tobillo y ahí siempre me aguantó mi novia, no dejó que me dé por vencido y acá están los frutos”, expresó.

Se desarrollará la 1ra clase especial de Jump Solidario en club Petroquímica

“Tenemos un plantel muy bueno, no pudimos ver mucho de los otros rivales pero vamos bien armados y confío plenamente en este equipo. Tenemos un plantel largo, con jugadores de todas las características, con muchas variantes, arqueros excelentes, desde la marca hasta los goleadores, por eso confío en que vamos a pelear este torneo”, sentenció “Pingüi”.

EL PLANTEL

La delegación del “Fla” que viajó a Colombia está compuesta por los jugadores Alejandro Soto, Andrés Clemente, Sebastián Carballo, Pablo Álvarez, Andrés Carcamo, Gabriel Almonacid, Gonzalo Páez, Matías Carcamo, Luciano Vargas, Gabriel Dodds, Diego Vargas y se sumó como refuerzo Jeremías Asencio. Mientras que el cuerpo técnico está formado por el DT Luis Ramos, el ayudante de campo Pablo Carcamo, el utilero Víctor Montenegro y el presidente del club Oscar Soto.