(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Luego de la vuelta olímpica de la CAI, que volvió a gritar campeón en el fútbol de Comodoro tras 17 años, ya se palpita el inicio del Torneo Zonal, el segundo certamen oficial de la temporada 2025 en la Primera A.

El campeonato tendrá un fin de semana de descanso y se pondrá en marcha el próximo domingo 21 de septiembre, con los equipos divididos en dos zonas, conformadas de acuerdo con la tabla del primer torneo.

Los ganadores de ambas zonas jugarán la final del certamen, que entrega un cupo al Torneo Regional Amateur 2026/27.

Zona A

Jorge Newbery

Sarmiento

Petroquímica

Laprida

Saavedra

Tiro Federal

Zona B

CAI

Huracán

USMA

Palazzo

Diadema

Ameghino

Primera fecha – Torneo Zonal 2025

Zona A

Jorge Newbery vs. Tiro Federal

Sarmiento vs. Saavedra

Petroquímica vs. Laprida

Zona B

CAI vs. Ameghino

Huracán vs. Diadema

USMA vs. Palazzo

El torneo promete grandes duelos desde el arranque, con choques de clásicos zonales y la expectativa por ver si la CAI puede mantener su gran presente o si aparecerá un nuevo candidato al título.

📌 Zona A - FIXTURE COMPLETO

Equipos: Jorge Newbery, Sarmiento, Petroquímica, Laprida, Saavedra y Tiro Federal.

1ª fecha

Jorge Newbery vs. Tiro Federal

Sarmiento vs. Saavedra

Petroquímica vs. Laprida

2ª fecha

Tiro Federal vs. Laprida

Saavedra vs. Petroquímica

Jorge Newbery vs. Sarmiento

3ª fecha

Sarmiento vs. Tiro Federal

Petroquímica vs. Jorge Newbery

Laprida vs. Saavedra

4ª fecha

Tiro Federal vs. Saavedra

Jorge Newbery vs. Laprida

Sarmiento vs. Petroquímica

5ª fecha

Petroquímica vs. Tiro Federal

Laprida vs. Sarmiento

Saavedra vs. Jorge Newbery

6ª fecha

Tiro Federal vs. Jorge Newbery

Saavedra vs. Sarmiento

Laprida vs. Petroquímica

📌 Zona B

Equipos: CAI, Huracán, USMA, Palazzo, Diadema y Ameghino.

1ª fecha

CAI vs. Ameghino

Huracán vs. Diadema

USMA vs. Palazzo

2ª fecha

Ameghino vs. Palazzo

Diadema vs. USMA

CAI vs. Huracán

3ª fecha

Huracán vs. Ameghino

USMA vs. CAI

Palazzo vs. Diadema

4ª fecha

Ameghino vs. Diadema

CAI vs. Palazzo

Huracán vs. USMA

5ª fecha

USMA vs. Ameghino

Palazzo vs. Huracán

Diadema vs. CAI

6ª fecha