(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Luego de la vuelta olímpica de la CAI, que volvió a gritar campeón en el fútbol de Comodoro tras 17 años, ya se palpita el inicio del Torneo Zonal, el segundo certamen oficial de la temporada 2025 en la Primera A.

El campeonato tendrá un fin de semana de descanso y se pondrá en marcha el próximo domingo 21 de septiembre, con los equipos divididos en dos zonas, conformadas de acuerdo con la tabla del primer torneo.

Los ganadores de ambas zonas jugarán la final del certamen, que entrega un cupo al Torneo Regional Amateur 2026/27.

Zona A

  • Jorge Newbery
  • Sarmiento
  • Petroquímica
  • Laprida
  • Saavedra
  • Tiro Federal

Zona B

  • CAI
  • Huracán
  • USMA
  • Palazzo
  • Diadema
  • Ameghino
El Torneo Zonal arrancará el 21 de septiembre
Foto: Pasta de Campeón
Primera fecha – Torneo Zonal 2025

Zona A

  • Jorge Newbery vs. Tiro Federal
  • Sarmiento vs. Saavedra
  • Petroquímica vs. Laprida

Zona B

  • CAI vs. Ameghino
  • Huracán vs. Diadema
  • USMA vs. Palazzo

El torneo promete grandes duelos desde el arranque, con choques de clásicos zonales y la expectativa por ver si la CAI puede mantener su gran presente o si aparecerá un nuevo candidato al título.

Habrá dos finales para definir al campeón
Foto: Prensa LFCR

📌 Zona A - FIXTURE COMPLETO

Equipos: Jorge Newbery, Sarmiento, Petroquímica, Laprida, Saavedra y Tiro Federal.

1ª fecha

  • Jorge Newbery vs. Tiro Federal
  • Sarmiento vs. Saavedra
  • Petroquímica vs. Laprida

2ª fecha

  • Tiro Federal vs. Laprida
  • Saavedra vs. Petroquímica
  • Jorge Newbery vs. Sarmiento

3ª fecha

  • Sarmiento vs. Tiro Federal
  • Petroquímica vs. Jorge Newbery
  • Laprida vs. Saavedra

4ª fecha

  • Tiro Federal vs. Saavedra
  • Jorge Newbery vs. Laprida
  • Sarmiento vs. Petroquímica

5ª fecha

  • Petroquímica vs. Tiro Federal
  • Laprida vs. Sarmiento
  • Saavedra vs. Jorge Newbery

6ª fecha

  • Tiro Federal vs. Jorge Newbery
  • Saavedra vs. Sarmiento
  • Laprida vs. Petroquímica

📌 Zona B

Equipos: CAI, Huracán, USMA, Palazzo, Diadema y Ameghino.

1ª fecha

  • CAI vs. Ameghino
  • Huracán vs. Diadema
  • USMA vs. Palazzo

2ª fecha

  • Ameghino vs. Palazzo
  • Diadema vs. USMA
  • CAI vs. Huracán

3ª fecha

  • Huracán vs. Ameghino
  • USMA vs. CAI
  • Palazzo vs. Diadema

4ª fecha

  • Ameghino vs. Diadema
  • CAI vs. Palazzo
  • Huracán vs. USMA

5ª fecha

  • USMA vs. Ameghino
  • Palazzo vs. Huracán
  • Diadema vs. CAI

6ª fecha

  • Ameghino vs. CAI
  • Huracán vs. Palazzo
  • Diadema vs. USMA
