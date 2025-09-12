Fixture completo del Torneo Zonal 2025 de Comodoro: todas las fechas y partidos de las zonas A y B
El próximo domingo 21 de septiembre comenzará el Torneo Zonal 2025 del fútbol comodorense. Con CAI, Huracán, Newbery, Sarmiento y el resto de los equipos de la Primera A, conocé cómo se jugarán las seis fechas en cada zona.
(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Luego de la vuelta olímpica de la CAI, que volvió a gritar campeón en el fútbol de Comodoro tras 17 años, ya se palpita el inicio del Torneo Zonal, el segundo certamen oficial de la temporada 2025 en la Primera A.
El campeonato tendrá un fin de semana de descanso y se pondrá en marcha el próximo domingo 21 de septiembre, con los equipos divididos en dos zonas, conformadas de acuerdo con la tabla del primer torneo.
Los ganadores de ambas zonas jugarán la final del certamen, que entrega un cupo al Torneo Regional Amateur 2026/27.
Zona A
- Jorge Newbery
- Sarmiento
- Petroquímica
- Laprida
- Saavedra
- Tiro Federal
Zona B
- CAI
- Huracán
- USMA
- Palazzo
- Diadema
- Ameghino
Primera fecha – Torneo Zonal 2025
Zona A
- Jorge Newbery vs. Tiro Federal
- Sarmiento vs. Saavedra
- Petroquímica vs. Laprida
Zona B
- CAI vs. Ameghino
- Huracán vs. Diadema
- USMA vs. Palazzo
El torneo promete grandes duelos desde el arranque, con choques de clásicos zonales y la expectativa por ver si la CAI puede mantener su gran presente o si aparecerá un nuevo candidato al título.
📌 Zona A - FIXTURE COMPLETO
Equipos: Jorge Newbery, Sarmiento, Petroquímica, Laprida, Saavedra y Tiro Federal.
1ª fecha
- Jorge Newbery vs. Tiro Federal
- Sarmiento vs. Saavedra
- Petroquímica vs. Laprida
2ª fecha
- Tiro Federal vs. Laprida
- Saavedra vs. Petroquímica
- Jorge Newbery vs. Sarmiento
3ª fecha
- Sarmiento vs. Tiro Federal
- Petroquímica vs. Jorge Newbery
- Laprida vs. Saavedra
4ª fecha
- Tiro Federal vs. Saavedra
- Jorge Newbery vs. Laprida
- Sarmiento vs. Petroquímica
5ª fecha
- Petroquímica vs. Tiro Federal
- Laprida vs. Sarmiento
- Saavedra vs. Jorge Newbery
6ª fecha
- Tiro Federal vs. Jorge Newbery
- Saavedra vs. Sarmiento
- Laprida vs. Petroquímica
📌 Zona B
Equipos: CAI, Huracán, USMA, Palazzo, Diadema y Ameghino.
1ª fecha
- CAI vs. Ameghino
- Huracán vs. Diadema
- USMA vs. Palazzo
2ª fecha
- Ameghino vs. Palazzo
- Diadema vs. USMA
- CAI vs. Huracán
3ª fecha
- Huracán vs. Ameghino
- USMA vs. CAI
- Palazzo vs. Diadema
4ª fecha
- Ameghino vs. Diadema
- CAI vs. Palazzo
- Huracán vs. USMA
5ª fecha
- USMA vs. Ameghino
- Palazzo vs. Huracán
- Diadema vs. CAI
6ª fecha
- Ameghino vs. CAI
- Huracán vs. Palazzo
- Diadema vs. USMA