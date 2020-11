Finalmente no habrá homenaje a Maradona en Comodoro Rivadavia. La idea del referente de los entrenadores de la ciudad, Miguel “Chiqui” Navarro, era despedirlo en el Estadio Municipal de Kilómetro 3, lugar donde jugó en su primera visita a la ciudad en1980.

Navarro había convocado a jugadores desde las 16 horas para realizar una ofrenda floral por el fallecimiento del 10 y convocar a los jugadores que disputaron ese encuentro, cuando la selección nacional se midió contra su par de Comodoro en el estadio.

“Simplemente quería que vayan los invitados, la idea era que dejemos una flor y sigamos pero no lo podremos hacer. En algún momento lo haremos mejor, no tan apurados. Diego me dio todo y creo que merecía su homenaje”, comentó “Chiqui” Navarro en declaraciones radiales.