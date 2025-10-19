Este domingo 19 de octubre se realizó en el Circuito de las Américas el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 en Austin, Texas.

Max Verstappen volvió a demostrar su poderío y se quedó con una victoria contundente en el Circuito de las Américas, dominando la carrera de punta a punta sin ceder el primer lugar ni por un solo segundo. Mientras tanto, Franco Colapinto finalizó en el puesto 17°, luego de protagonizar una polémica con su equipo Alpine.

A dos vueltas del final, Alpine ordenó a Colapinto que no superara a su compañero Pierre Gasly y mantuviera las posiciones, decimoctava para el argentino y séptima para Gasly. Sin embargo, Colapinto desafió la indicación y realizó una maniobra para adelantar a Gasly, quien terminó relegado al lugar, 19°, detrás incluso de Bortoleto.

Esta acción puso en evidencia las tensiones internas de Alpine, una escudería que atraviesa una crisis caótica y que vio cómo la decisión del piloto argentino modificó el orden esperado y generó controversia.

Verstappen, por su parte, mantuvo el control absoluto de la carrera y con este triunfo refuerza su presión sobre Oscar Piastri en la lucha por el campeonato. La jornada cerró con un sabor amargo para Alpine y un Colapinto que, con su actitud desafiante, se ganó todas las miradas pese a terminar 17°.

ASÍ HABÍAN LARGADO EN EL PREMIO DE ESTADOS UNIDOS

Así largaron en el Gran Premio de Estados Unidos: