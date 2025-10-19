Finalizó el GP de Estados Unidos y Franco Colapinto terminó en la 17ª posición
El Gran Premio de Estados Unidos concluyó en el Circuito de las Américas con Max Verstappen como claro ganador, mientras que generó polémica al desafiar una orden del equipo Alpine.
Este domingo 19 de octubre se realizó en el Circuito de las Américas el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 en Austin, Texas.
Max Verstappen volvió a demostrar su poderío y se quedó con una victoria contundente en el Circuito de las Américas, dominando la carrera de punta a punta sin ceder el primer lugar ni por un solo segundo. Mientras tanto, Franco Colapinto finalizó en el puesto 17°, luego de protagonizar una polémica con su equipo Alpine.
A dos vueltas del final, Alpine ordenó a Colapinto que no superara a su compañero Pierre Gasly y mantuviera las posiciones, decimoctava para el argentino y séptima para Gasly. Sin embargo, Colapinto desafió la indicación y realizó una maniobra para adelantar a Gasly, quien terminó relegado al lugar, 19°, detrás incluso de Bortoleto.
Esta acción puso en evidencia las tensiones internas de Alpine, una escudería que atraviesa una crisis caótica y que vio cómo la decisión del piloto argentino modificó el orden esperado y generó controversia.
Verstappen, por su parte, mantuvo el control absoluto de la carrera y con este triunfo refuerza su presión sobre Oscar Piastri en la lucha por el campeonato. La jornada cerró con un sabor amargo para Alpine y un Colapinto que, con su actitud desafiante, se ganó todas las miradas pese a terminar 17°.
ASÍ HABÍAN LARGADO EN EL PREMIO DE ESTADOS UNIDOS
Así largaron en el Gran Premio de Estados Unidos:
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oliver Bearman (Haas)
- Carlos Sainz (Williams)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Nico Hülkenberg (Sauber)
- Liam Lawson (RB)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Gabriel Bortoleto (Sauber)
- Esteban Ocon (Haas)
- Alexander Albon (Williams)
- Isack Hadjar (RB)
- Lance Stroll (Aston Martin)