El atleta chubutense Eulalio “Coco” Muñoz se bajó de un sueño. El entrenador Rodrigo Peláez informó en sus redes sociales que “Eulalio Muñoz no participará en el maraton Internacional de Rotterdam 2023 como estaba previsto para intentar la marca para los Juegos Olímpicos”, y sorprendió a todos.

“A principio de año nos requirieron una planificación donde solicitamos poder desarrollar el campo de entrenamiento en México con el equipo que generalmente lo hacemos. Hace un par de meses nos informan que no estaba aprobado y que la única opción era Cachi, entonces accedimos, pero solicitamos llevar un atleta de nuestro grupo (Ñancucheo) para colaborar con Eulalio en los trabajos, ya que la preparación en maratón no es fácil y considerando q no contaríamos con un equipo. Hace dos días nos informan que no se costearán los gastos de este atleta ni aun bajándome yo del campamento, esto sumado a que la pista está en reparación y habría que trabajar todo en calle”, explicó el entrenador en sus redes sociales. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA