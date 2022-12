Fin del misterio: Dibu Martínez reveló el motivo por cual cambió su look y dio un anticipo pensando en Países Bajos

En la previa del partido ante Australia por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, Emiliano “Dibu” Martínez lució su nuevo cambio de look y cautivó a los fanáticos.

Tras la victoria, el arquero albiceleste le puso fin al misterio y relevó el verdadero motivo que lo llevo a realizar el nuevo corte y a teñirse con los colores de la bandera.

Durante el duelo entre la Selección y los australianos, Dibu Martínez se “dibujó”, con tintura, la bandera argentina en su pelo. El símbolo patrio pudo lucirse en el costado izquierdo de su cabeza durante todo el partido.

Si bien la mayoría de los argentinos que vieron el juego creyeron que, simplemente, se trataba de una loura propia, la realidad es que la idea surgió junto a otros miembros del plantel.

Dibu reveló que el origen de esta locura fue una apuesta que hizo con otros jugadores. De esta forma,la intención era que el look sea visto por todos y consiguió su objetivo.

el arquero explicó que Lionel Scaloni no se mostró convencido frente a la idea de que él saliera a jugar con el símbolo patrio en el pelo.

En este sentido, indicó “El entrenador me dijo: Para el partido te la sacás, ¿no?. Obviamente le dije que no”, manifestó. Además, expresó que el resto del equipo le pidió que mantenga el look: “Ahora todos mis compañeros me dicen: No te la sacás. Así que no sé, voy a tener a que hablar con el entrenador”, cerró.