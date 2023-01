Fin de una era: Cristiano Ronaldo fue presentado en Arabia y dijo que su contrato es "único porque es un jugador único"

La presentación de Cristiano Ronaldo comenzó con un espectáculo musical y un show de luces en el Mrsool Park.

Minutos más tarde, la transmisión oficial capturó desde un drone la llegada del astro luso al estadio. El ex jugador del Manchester United bajó de un lujoso automóvil blanco mientras los presentes gritaban el característico Siu, que popularizó con sus goles.

"Mi desafío es ayudar a crecer a Arabia Saudita. Estoy muy orgulloso de este paso que he dado. Mi trabajo en Europa ya está terminado. He jugado en los mejores clubes de Europa y ahora agradezco a Arabia Saudita la oportunidad de un nuevo desafío", comentó Cristiano en su conferencia de prensa de presentación.

¡Tremenda dupla!: Cristiano Ronaldo firmó un contrato millonario y tendrá de compañero un ídolo de River

"Mi idea es debutar lo antes posible, disfrutar de mi estadía en Arabia Saudita y que los hinchas también puedan disfrutar. No me interesan quienes me criticaron en el último tiempo. Mucha gente habla y da su opinión, pero no sabe nada de fútbol. Todos los equipos están preparados y nos llevamos muchas sorpresas. El mundo del fútbol está muy avanzado, la liga es muy competitiva y estoy contento de estar aquí", agregó.

“Soy un jugador único. He batido todos los records en Europa y ahora quiero hacerlo aquí. Es un contrato único porque yo soy un jugador único. Lo único que quiero es jugar y disfrutar. No es el final de mi carrera”, afirmó.

"Quise venir aquí para ayudar a desarrollar no sólo el fútbol de este país sino también otros aspectos", cerró.