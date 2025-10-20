Este domingo 19 de octubre, la Selección Argentina Sub 20 cayó 2-0 ante Marruecos en la final del Mundial disputado en Santiago de Chile y se quedó a un paso de sumar su séptimo título en la categoría. El conjunto dirigido por Diego Placente no logró imponerse en la definición, pese a una destacada campaña.

Yassir Zabiri, delantero de 20 años que milita en el Famalicão de Portugal, fue la gran figura del encuentro al marcar los dos goles del equipo africano con una eficacia notable: dos remates al arco, dos goles.

Marruecos logró así su primera consagración mundial en la categoría Sub 20, haciendo historia y dejando atrás a selecciones con más trayectoria. Para Argentina, queda el sabor amargo de no haber podido ampliar la diferencia con Brasil (5 títulos), aunque sigue siendo el país más ganador del torneo.

En el podio, Colombia se quedó con el tercer lugar tras superar a Francia en el partido por el tercer puesto.

De esta manera, Argentina mantiene sus seis títulos mundiales en la categpría Sub 20: lo ganó en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.

EL CAMINO DE MARRUECULOS A LA FINAL

Marruecos, por su parte, sorprendió al terminar primero en el grupo C, que compartió con México, España y Brasil, para luego eliminar a Corea del Sur (2-1), Estados Unidos (3-1) y Francia (1-1 en el tiempo reglamentario y 5-4 en los penales) en los octavos, cuartos y semifinales, respectivamente.

Los marroquíes, que disputaron el Mundial Sub-20 por cuarta ocasión en su historia, se convirtieron en los segundos campeones africanos en la historia de la competición, luego de que lo consiguiera Ghana en 2009.