En la campaña “Ponete la camiseta de Comodoro” que inició el entrenador de Oeste Jrs, Alejandro “Tachu” Saldaño, junto con el periodista Alejandro Carrizo, se publicó a través de las redes sociales un spot del que participan figuras comodorense a nivel local, nacional e internacional.

Sixto "Mumo" Peralta, Andrés Silvera, el ex entrenador Víctor Hugo Doria, Anastasio "Taso" Nicolau, Alejandro Manchot desde Ecuador, Tomás Conechny en Estados Unidos, Esteban "Piojo" López y Gustavo "Batata" Barrientos; junto a los periodistas Carrizo y Jorge "Gallego" López enviaron su mensaje de apoyo a una propuesta que insta a ayudar a los nosocomios locales (Regional y Alvear), en medio de una crisis sanitaria y económica donde no cuentan al día con sus salarios y el personal no da a vasto con las tareas.