En una jornada inolvidable para Ferrocarril Estado de Comodoro Rivadavia, el equipo femenino logró una aplastante victoria por 9 a 1 frente a Hispano Americano, en Río Gallegos, y selló su pase a la final de la etapa patagónica de la Copa Federal Regional Amateur de fútbol femenino.

Desde el inicio, “La Maquinita” dominó ampliamente el encuentro con una propuesta ofensiva y ordenada que no les dejó lugar a dudas sobre su superioridad. El resultado global del cruce fue contundente: 11 a 2, producto de la clara diferencia en cada uno de los partidos.

Los goles para la histórica victoria fueron anotados por Brenda Rain, que convirtió en dos oportunidades; Tatiana Colisnechenko, también autora de un doblete; Romina Álvarez, Azul Caamaño, Morena Giménez, Sofía Galván y Ailén Joursin, quienes aportaron con sendos tantos para el registro final.

Con este logro, Ferrocarril Estado se aseguró un lugar en la gran final patagónica, donde enfrentará a Pacífico de Neuquén. El rival llegó tras eliminar a Confluencia en la otra semifinal con un desempeño destacado.

El equipo de Comodoro Rivadavia mantiene viva la ilusión de quedarse con el título de la región y seguir avanzando en esta competencia nacional que reúne a los mejores equipos femeninos del país. La final será clave para “La Maquinita”, que busca no solo el campeonato sino también consolidarse como una de las potencias del fútbol femenino de la Patagonia.