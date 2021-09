Fernando Sicard nació y se crió junto a su familia en Km 3 -barrio Moreno- donde dio sus primeros pasos futbolísticos en el club Tiro Federal. A fines de los años noventa, iniciaría una trayectoria que años más tarde lo llevaría rumbo al Puerto.

“En ese momento Pedro Rodríguez agarra como entrenador de Tiro Federal cuando se realiza la primera C del fútbol de Comodoro Rivadavia, en 1997. A partir de allí comencé a dirigir la séptima división y luego escalando. Volvemos a la B y un año más tarde ascendemos a la A, siendo subcampeones de la Liguilla. Recién en el año 2000 empiezo a estudiar la carrera del profesorado de educación física”, expresó Sicard.

Su padre, un trabajador pesquero, pasaba muchas horas en el muelle de Caleta Córdova y tenía un arraigo por el barrio y la institución, tanto que los fines de semana iban junto a Fernando y su familia a ver al “merlucero”. Es allí donde tomó contacto por primera vez con el club, que hasta el día de hoy -a 20 años de su llegada- lo acobija y adopta como un integrante más.

“En 2001, me encuentro con Carlos Ríos, un ex compañero y un gran jugador que vivía en en el barrio, donde por aquel entonces, Pedro Hidalgo era uno de los colaboradores en Caleta Córdova. Ellos me convencen de unirme al club, pagando mis gastos estudiantiles para que pueda entrenar”, explicó.

En menos de un año, Sicard se encontró trabajando en la institución e instalándose en una casa que tenían sus padres allí -a tan solo 50 metros de la cancha de Caleta-, donde tiempo después conocería a su señora -también del barrio- y formarían su propia familia.

Este 25 de septiembre, Caleta Córdova estará cumpliendo 80 años como club y para Sicard significa mucho más que un festejo, en medio de un contexto de pandemia que los encontró en pleno auge infraestructural. “Yo puedo estar en un pedacito muy chico de toda esta historia. Hay personas que fueron emblemas, ya sea los fundadores u otros colaboradores que pudieron haber interactuado de la misma manera como lo hacemos los que vivimos y trabajamos hoy en día en el club”, indicó.

“Esto no pasa solamente por la parte deportiva. Acá realizamos desde una estrategia de juego hasta una contención social. Dentro de nuestro lineamiento, el parámetro es muy grande y muchas veces es la parte más chica de todo lo que uno lleva adelante. Así me fui desarrollando y eso hace que tantos años después, la cultura deportiva magnifique toda esta situación. Me pone orgulloso y feliz vivir este momento, poder dejarle algo a los más chicos, a mis dos hijos. Soy un agradecido, con mis padres por mi formación educativa como con todas las personas que han pasado por acá y me fueron dejando algo”, destacó el entrenador de 42 años.

Entre sus sueños, Sicard imagina que el crecimiento barrial continúe avanzando tanto en lo cultural, en lo educativo y lo turístico de la zona, trabajando en conjunto y de la mano con el deporte. “Destaco y agradezco el trabajo del Municipio, del intendente Juan Pablo Luque con su gestión y el acompañamiento del Ente Comodoro Deportes con Hernán Martínez, que nos hacen soñar y trabajar por nuestra cancha de césped sintético. Esta es una posibilidad histórica de desarrollarnos como club deportivo, en una zona geográfica alejada del centro de la ciudad”, sentenció.