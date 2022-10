Fernando Niembro fue internado y operado de urgencia

Este miércoles, Fernando Niembro causó preocupación cuando se reveló que ingresó a un hospital a raíz de un problema cardíaco, por lo que tuvo que ser someterse a una angioplastia y quedar internado.

El reconocido periodista deportivo y comentarista, ya se había sometido previamente a este procedimiento en los años 2016, 2010, 2007 y 1998.

Sin embargo, aseguró que se encuentra fuera de peligro y, al parecer, este problema coronario no sería más que un simple chequeo.

El periodista y empresario confirmó que fue sometido a una angioplastia, pero aseguró que no presentaba gravedad: “Así es, me hice unos estudios que me hago todos los años, sobre todo post Covid”, detalló el propio Niembro.

Atento Gimnasia: ¿cómo fue el partido inaugural de la temporada 2022-23 de la Liga Nacional de Básquet?

“Hoy tuve una visita programada y de rutina por mis antecedentes cardíacos. Lo hago todos los años y la sesión duró 40 minutos. ¡Estoy perfecto!”, desarrolló horas más tarde al medio Teleshow.